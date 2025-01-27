Ankara Bağdat hattında teröre karşı tam mutabakat

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Irak'ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: "Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemdeki ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmle işbirliği, DEAŞ'a ve PKK'ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak, iki Irak askeri, PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerler için Allah'tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır."Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile güçlü ikili ilişkilere sahip olduklarını belirterek, Bakan Fidan'ın Bağdat ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi ve ekledi: "Irak ile Türkiye arasında Suriye'deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak'ın) konusunda bir mutabakat var. Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam'daki yeni yönetimle sürekli temas halinde." Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ayrıca, Fidan ile sınır güveliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi de ele aldıklarını, terörle mücadele alanındaki görüşme ve toplantılara devam edileceğini belirtti.