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Giriş Tarihi: 28.1.2025 04:01

Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını duyurdu

DHA
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paydaşımda, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs tutuklandı
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