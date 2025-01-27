Başkan Erdoğan’dan Miraç tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan açıklamasında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamı alaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Yüce Allah'ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin gecesi mübarek olsun, Yüce Rabb'im hepimizi rahmetiyle kuşatsın."