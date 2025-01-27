Eller semaya açıldı gönüller huzur buldu

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Miraç Kandili, manevi bir coşkuyla idrak edildi. Camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak, mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirdi. Yurdun dört bir yanındaki camilerde; Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla dolu programlar gerçekleştirildi. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği kutsal gecede, gönüller huzur buldu.Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği İsra ve Miraç mucizesinin hatırlandığı 'mübarek bir gece' olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm surelerinde anlatılan Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya yaptığı manevi yolculuğu ifade ediyor. Bu gece aynı zamanda, beş vakit namazın farz kılınması ve Bakara Suresi'nin son iki ayetinin indirilmesiyle Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. Bahçeli, "Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletin, İslam dünyasının ve Gazze halkının Miraç Kandili'ni tebrik etti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Namazla aramızdaki muhabbeti kuvvetlendirelim ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs ve tüm mazlum beldelerin kurtuluşu için çalışmaya yönelerek, bu uğurda gayret edelim" mesajını paylaştı.