Gazelle Otel Müdürü itiraf etti: “Raporla ilgili bir ya da iki kez Belediye Başkan yardımcısı ile görüştüm”

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.19 kişinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesine SABAH ulaştı.
Grand Kartal Otel'in -1 katına açılacak kafe için yangın güvenliği uygunluk raporu başvurusunu otel adına yapan ve otelin belediye tarafından denetimden geçirilmesini sağlayan Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, raporun sümenaltı edilmesinin Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmesinin ardından yapıldığını anlatmıştı.
"RAPOR İÇİN BİR YA DA İKİ KEZ BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜM"
Soruşturma kapsamında tutuklanan raporun iptal edilme sürecinde kilit isim olan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ifadesinde Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener ile rapor konusunda görüştüğünü anlattı. Demir "Ben Gazelle Otelde müdür olarak çalışırım. Sorumluluk alanlarım otel ön büro ve satışları ile sınırlıdır. Üzerimizde iki şahıs var. Biri Halit Bey'dir diğeri Emir Bey'dir. 2024 yılı Aralık ayının sonlarına doğru Kadir Özdemir "Bana Belediyeye verdiğimiz bir evrak var. Bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz" dedi. Belediye evrakına göre Grand Kartal Otelde genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz? diye sordu. Bende Başkan yardımcısı Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda "Konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz" dedim. Sedat Gülener bana Grand Kartal Otelin ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana "konuyu öğrenelim yardımcı olurum." dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir" dedi.
OTELDE AİLESİYLE TATİL YAPMIŞ
Ahmet Demir'e Sedat Gülener'in Grand Kartal Otel'de konaklayıp konaklamadığı da soruldu. Demir ifadesinde "Sedat Gülener bizim otelde kalmadı. En son geçen yıl bizim otelde ailesi ile ücretini ödeyerek kalmıştı. Ben Sedat Gülener'i yaklaşık 1 yıldır görmüyorum" dedi.