Haberler Gündem Haberleri Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti
Giriş Tarihi: 27.1.2025 17:01 Son Güncelleme: 27.1.2025 17:05

Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti

Hataylı 93 yaşındaki Osman Er, 6 Şubat’taki asrın felaketinde evladını ve evini kaybetti. TOKİ tarafından yapılan evine kavuşan Er’i AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ziyaret etti. Asırlık çınar, “Nice Başbakanlar geldi, nice hükümetler kuruldu. Herkes keyfindeydi, şimdi ise çarşıdaki topalı bile korumaya çalışan bir devlet var” diyerek devlete teşekkür etti.

Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki 11 ilin yaraları sarıldı. Bu yılın sonuna kadar tüm depremzedelerin evlerine kavuşması planlanırken, depremde oğlunu kaybeden 93 yaşındaki Hataylı Osman Er'in sözleri duygulandırdı.

93 YAŞINDAKİ OSMAN AMCA EVİNE KAVUŞTU

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, saha çalışmaları sırasında 93 yaşındaki depremzede Osman Er'in evine misafir oldu. Yayman, 'Evden memnun musun?' diye sorunca 93 yaşındaki Osman amcadan nasihat niteliğinde bir yanıt aldı.

"YAYLADA ÇARDAK KURAR GİBİ EVLERİ BİTİRDİLER"

Osman Er, "Memnumum, Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Daha bundan iyi güzellik olamaz. Eğer devlet olmasa biz 18 ayda cenazemizi çıkaramazdık. Yaylada çardak kurar gibi bitirdiler evlerimizi" dedi.

"NİCE HÜKÜMETLER GÖRDÜM HEPSİ KEYFİNDEYDİ, DEVLET ŞİMDİ ÇARŞIDAKİ TOPALI BİLE KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Asırlık Çınar, Türkiye'nin yakın tarihine değinerek, ülkenin geldiği güçlü noktaya dikkat çekti:

Nice Başbakanlar geldi. Nice devletler geldi, nice hükümetler kuruldu. Nice kaymakamlar, valiler, belediye başkanları geldi. Herkes keyfindeydi, alemindeydi. Şimdi ise çarşıdaki topalı bile korumaya çalışan bir devlet var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA