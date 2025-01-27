Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki 11 ilin yaraları sarıldı. Bu yılın sonuna kadar tüm depremzedelerin evlerine kavuşması planlanırken, depremde oğlunu kaybeden 93 yaşındaki Hataylı Osman Er'in sözleri duygulandırdı.
93 YAŞINDAKİ OSMAN AMCA EVİNE KAVUŞTU
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, saha çalışmaları sırasında 93 yaşındaki depremzede Osman Er'in evine misafir oldu. Yayman, 'Evden memnun musun?' diye sorunca 93 yaşındaki Osman amcadan nasihat niteliğinde bir yanıt aldı.
"NİCE HÜKÜMETLER GÖRDÜM HEPSİ KEYFİNDEYDİ, DEVLET ŞİMDİ ÇARŞIDAKİ TOPALI BİLE KORUMAYA ÇALIŞIYOR"
Asırlık Çınar, Türkiye'nin yakın tarihine değinerek, ülkenin geldiği güçlü noktaya dikkat çekti:
Nice Başbakanlar geldi. Nice devletler geldi, nice hükümetler kuruldu. Nice kaymakamlar, valiler, belediye başkanları geldi. Herkes keyfindeydi, alemindeydi. Şimdi ise çarşıdaki topalı bile korumaya çalışan bir devlet var.