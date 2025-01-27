Hataylı 93 yaşındaki depremzede Osman Er TOKİ tarafından yapılan evine kavuştu: Yaylada bir çardak kurar gibi evler bitti

"YAYLADA ÇARDAK KURAR GİBİ EVLERİ BİTİRDİLER"

Osman Er, "Memnumum, Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Daha bundan iyi güzellik olamaz. Eğer devlet olmasa biz 18 ayda cenazemizi çıkaramazdık. Yaylada çardak kurar gibi bitirdiler evlerimizi" dedi.