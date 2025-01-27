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Giriş Tarihi: 27.1.2025 11:10

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHA
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz
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