MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.