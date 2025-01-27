MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4vXpDmucIK