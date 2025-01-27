Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma!
Giriş Tarihi: 27.1.2025 11:41 Son Güncelleme: 27.1.2025 11:55

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma!

Bugün Saraçhane’de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu skandal açıklamalar yaptı. Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ’a sevgilerini ve selamlarını ileterek başladı. İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. Kendisinin yargıladığı dosyaya atanan bilirkişinin önce adını veren ardından “Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara” şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma açıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: Ekrem İmamoğlu’na basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davalarında görevli bilirkişi hakkında sanki tarafların lehine rapor hazırlıyormuş gibi hedef gösteren İmamoğlu hakkında "Yargı görevini yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ ADINI YAYINLAYAN MEDYA KURULUŞLARI DA SORUŞTURMAYA DAHİL
Başsavcılık yaptığı açıklamada aynı zamanda bilirkişinin adını hedef almak amacıyla yayınlayan medya kuruluşlar hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.

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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma!
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