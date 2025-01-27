Son dakika: Ekrem İmamoğlu’na basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davalarında görevli bilirkişi hakkında sanki tarafların lehine rapor hazırlıyormuş gibi hedef gösteren İmamoğlu hakkında "Yargı görevini yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.



BİLİRKİŞİ ADINI YAYINLAYAN MEDYA KURULUŞLARI DA SORUŞTURMAYA DAHİL

Başsavcılık yaptığı açıklamada aynı zamanda bilirkişinin adını hedef almak amacıyla yayınlayan medya kuruluşlar hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.