Son dakika: Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi bir çok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmış ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya tanık, işlerinin engellendiğini iddia eden oyuncu Deniz Işın ise mağdur ve son olarak oyuncu Metin Saban tanık olarak dinlenmişti.

TEKELLEŞMEDEN TERÖRE



Tekelleşme ve şantaj soruşturması devam ederken Ayşe Barım'ın 2013 yılındaki gezi olaylarının planlayıcılarından olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Cuma günü gözaltına alındı.

BİLDİRİ İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR



Bu soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Davası'nın yurt dışında yaşayan ve firari konumda bulunan sanıklarından oyuncu Memet Ali Alabora ile görüşme yaptığı tespit edildi. Konuşma içerisinde, ikilinin menajerlik şirketine bağlı sanatçılara Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ortaya çıktı.

OYUNCULARINI EYLEME YÖNLENDİRDİ



Barım'ın olayların planlayıcıları arasında olduğu kaydedildi. Öte yandan Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğuna dair tespitlerin mevcut olduğu kaydedildi. Barım'ın şirkete bağlı sanatçıları 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı eylemlerine katılmaları için yönlendirdiği ve kendisinin de sanatçılarla birlikte eylemlere katıldığı ifade edildi.

OYUNCULARI TANIK OLDU



Genişletilen soruşturma kapsamında, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu tanık sıfatıyla gelerek soruşturma savcısına ifade verdi. Diğer oyuncuların da ifade vermesin bekleniyor.



SAVCIYA İFADE VERDİ



Cuma gününde itibaren gözaltına olan Ayşe Barım'ın bugün öğle saatlerinde sevk İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ



Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında süreç detaylıca anlatıldı. Gezi Parkı olaylarının özetlendiği yazıda, soruşturmanın asıl amacının eylemlere katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükümetin ortadan kaldırmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılması olduğu vurgulandı.

HANGİ OYUNCUYLA NE KADAR GÖRÜŞTÜ

Sevk yazısında Ayşe Barım'ın olaylarının başlangıç tarihi aralığında oyunculardan Bergüzar Korel ile 7 kez, Ceyda Düvenci ile 4 kez, Dolunay Soysert ile 10 kez, Halit Ergenç ile 12 kez, Hümeyra Akbay ile 5 kez, Mehmet Günsur ile 1 kez, Nehir Erdoğan ile 2 kez, Selma Ergenç ile 8 kez, Nejat İşler ile 2 kez, Rıza Kocaoğlu ile 1 kez telefon görüşmesi şeklinde olduğu tespit edildi. Bu aramalarla eylemdeki kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu sevk yazısında kaydedildi.

YANGIN VE DEPREM ÜLKEYİ YETERSİZ GÖSTERME ÇABASI

Yine Barım'ın 2021 yılında ülkemizde yaşanan orman yangını ve deprem felaketlerinden sonra ülkemizi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespit edildi.

TANIKLAR KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Oyuncuların tanık sıfatıyla alınan ifadelerinde kendi iradeleriyle eylemlere katıldıklarını beyan etseler de şüpheli ile eylemlerin başladığı döneme dair yoğun irtibatlarının içeriğini hayatın olağan akışına uygun olarak açıklayamadıkları anlatıldı. Oyuncuların ifadelerinde kaçamak cevap vererek Barım'ı kayırmaya çalıştıkları sevk yazısında belirtildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA YALAN TANIKLIK SUÇLAMASI

Tanık olarak dilenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan Tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.