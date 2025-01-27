Son dakika: MİT’ten siber casusluk operasyonu: İstanbul ve İzmir’de 5 kişi tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı. MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKAT YAZILIMINA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemelerin de devam ettiği öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye alındı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesinin hedeflendiği öğrenildi.