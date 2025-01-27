Tutuklu sayısı 19’a yükseldi

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, son tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 19'A yükseldi.Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.Gözaltındaki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar, otelin iç mimarı Ali Bilir ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan Gülener, Coşkun, Acar ve Demir, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Bilir ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında cezaevine konulanların sayısı 18'e ulaştı.Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.