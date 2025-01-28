7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün mali organizasyonlarından biri olan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son operasyonda İzmir'de gözaltına alınan Erdal Babadağ'ın 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra da operasyonla gözaltına alındığı, itirafçı olarak "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalandığı ve serbest kaldığı ifade edildi. Erdal Babadağ'ın serbest kaldıktan sonra FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edildiği ve yeniden operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.