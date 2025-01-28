Ankara’da kan donduran olay: Eşi Meryem Demirkoparan’ı bıçaklayıp canına kıydı!

Olay, önceki akşam Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yücel Demirkoparan ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Meryem Demirkoparan arasında tartışma çıktı.