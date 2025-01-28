Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.