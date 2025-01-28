CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde turp paniği! Yargıyı ve bilirkişiyi hedef alan Ekrem İmamoğlu’na soruşturma

İMAMOĞLU'NUN YARGIYI HEDEF ALAN SÖZLERİNE SORUŞTURMA

2 Şubat 2024'te İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya yine bilirkişi olarak aynı ismin seçildiğini savunan İBB Başkanı, bu bilirkişinin İETT aleyhine bir rapor hazırladığını ifade etti. İBB Başkanı, "Her raporunda bizi ve kurumlarımızı suçlayan, bilirkişiye bir görev daha verildi. Geçtiğimiz eylül ayında, asfalt firmamız İSFALT ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak yine aynı kişi tercih edildi. Kısa sürede raporunu hazırlayan bilirkişi, şirketimiz ve çalışanları aleyhine rapor düzenledi. Bildiğiniz gibi, belediye operasyonlarını yapan savcılar, 3 şirketimizin 16 ihale dosyasını polis marifetiyle almıştı. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının ardından, konunun İBB'ye getirilmek istendiğini belirtmiştim. İşte bilirkişiye verilen bu 2 dosya da aynı soruşturmada yer alıyor. Ne güzel operasyon değil mi? Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan resen soruşturma başlattı.