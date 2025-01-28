‘Cuma namazına giden idari izinli sayılsın’

İstanbul Valiliği, bazı kurumlarda personelin cuma namazı izni uygulamasında sorun yaşadığının gündeme gelmesinin ardından cuma namazı izni hakkında 2016 yılında yayımlanan başbakanlık genelgesini kurumlara göndererek cuma namazına giden personelin idari izinli sayılması gerektiğini hatırlattı.İstanbul Valiliği tarafından kurumlara gönderilen yazıda, kurum ve kuruluşlarımızda çalışanlardan isteyenlere başbakanlık genelgesi ile cuma namazına izin verildiği 14.01.2016 tarihli yazı ile bildirildiği ancak uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu; cuma namazına giden personelin isim ve imzasının alınması ile izin saatlerinin mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların olduğu görülmüştür denildi.