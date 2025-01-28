DEM’li belediyenin işçi kıyımı hasta etti

DEM Partili Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nde farklı birimlerde görev yapan Mücahit Eren, yeni yönetim tarafından mobbinge uğradı, ağır işlere verildi. Eren'e daha önce böbrek ameliyatı olduğu için ağır işlerde çalışması doktor raporuyla yasaklanmasına rağmen kanalizasyon temizliği yaptırıldı. Son olarak da hiçbir gerekçe sunulmadan Eren'in işine son verildi. Akıl almaz zulme maruz kaldığını belirten Mücahit Eren, "Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ahımız onlardan çıkacak. Serra Bucak'ın işten atılanlarla ilgili sözleri kendi karakterini gösteriyor" dedi.







YANDAŞLARINI ALDILAR

Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Birimi'nde eğitmen olan Meliha Zengin ailesinin geçimini sağlıyor, hasta babasına bakıyordu. Haksız yere işten atıldığı için hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçiren Zengin, "Onlardan olmadığımız için işten attılar. Çok açık bir şekilde zulmediyorlar. Emir ve talimatı başka yerden alıyorlar. Devletimiz inşallah bunlara hak ettikleri cezayı verir" diye konuştu. İşten atılan İrfan Kaya ise Büyükşehir Belediyesi'nde 14 yıllık ulaşım personeliyken hiçbir gerekçe sunulmadan işine son verildi. İşsiz kaldıktan sonra psikolojisi bozulan ve ağır hastalık geçiren Kaya, kalp ameliyatı oldu. Kaya, "Bunlarda vicdanın zerresi yok. Hiç gerekçe sunmadan işime son verdiler. Kendi yandaşlarını aldılar. Üzüntüden hasta oldum. Bunlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.







5 KİŞİNİN DAHA İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde DEM Partili Belediye, DİSK sendikasına üye olmadıkları iddiasıyla farklı birimlerde çalışan 5 işçinin işine son verdi.