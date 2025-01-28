Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı
Giriş Tarihi: 28.1.2025 13:31 Son Güncelleme: 28.1.2025 13:39

Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. İmamoğlu Cuma günü Akın Gürlek’e tehdit ve bilirkişiyi hedef haline getirme iddialarına cevap verecek.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İKİNCİ SORUŞTURMA

Dün ise yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

CUMA GÜNÜ İFADE VERECEK

Ekrem İmamoğlu bu iki soruşturma kapsamında Cuma günü İstanbul Adliye'sine gelerek savcılığa ifade verecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA