Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.
İKİNCİ SORUŞTURMA
Dün ise yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.