Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

İKİNCİ SORUŞTURMA

Dün ise yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.