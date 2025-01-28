Hem siyasi hem hukuki darboğazda ve telaşlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi:Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu, maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür. Hiç kuşku yok ki İstanbul'un yıllarını çalan bu şahsın sorumluluktan kaçışı, makul ve meşru eleştirileri sözde hukuk ve sistem sorununa bağlaması asla doğru ve masum görülemeyecektir.Anlaşılan İmamoğlu hem siyasi hem de hukuki darboğazdadır ve telaşlanması da bundandır. Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Korkunun ecele faydası hiç yoktur.Bu şahsa tavsiyem, her kesimden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır.