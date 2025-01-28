Her yalanı elinde patladı

YETKİ ALANI DEĞİL: Yangın felaketindeki sorumluluğundan 'Yetki alanımızda değil. 2007'den bu yana hiçbir belge düzenlemedik' diye kaçmaya çalışan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu yalanı belediyeye bağlı itfaiyenin Kartalkaya'daki 3 otele daha yangın yeterlilik raporu verdiğinin ortaya çıkmasıyla çöktü. Bu durum Tanju Özcan'ın "Yetki alanımız değil" söylemini çürüttü.





MÜDÜRÜM KORKMUŞ OLABİLİR: Bolu Belediyesi, otelde 8 yangın kusuru tespit etmesine rağmen eksiklikleri bildirmedi. Aynı gün otelin altında kafe/restoran için yapılan yeni başvuruya "Yangına uygundur" belgesi yine Bolu Belediyesi tarafından verildi. İtfaiyenin otel için belge düzenlediği ortaya çıkınca 'Biz sadece otelin 70 metrekarelik kafesine belge verdik" diyen Özcan otelde tespit edilen eksikliklerin neden bildirilmediğine dair tepkilere "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" ifadeleriyle suçun örtbas edildiğini itiraf etti.





RUHSAT OYUNU: Özcan sorumluluktan kaçmak için ısrarla ve sistematik bir şekilde yalana başvururken SABAH, otel ile belediye arasındaki ruhsat oyununu deşifre etti. Buna göre otelin tamamındaki eksiklerle işletme ruhsatı alamayacağını anlayan otel yönetimi, itfaiyeye tüm otel için yaptığı denetim başvurusunu iptal ederek sadece otelin kafesi için uygunluk belgesi aldı. Belediyenin telkiniyle yapılan bu ruhsat oyunu, kirli ilişkileri bir kez daha göz önüne serdi.





RİCA TELFONU: Son olarak da Özcan'ın dayı oğlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in, Grand Kartal'ın kardeş oteli olan Gazelle'nin müdürü Ahmet Demir'den aldığı rica telefonuyla başvuru iptal belgesine imza attığı ortaya çıktı.



KUZEN YARDIMCI: HATIRLAMIYORUM

GRAND Kartal Otel'de algılama sistemleri ve yangın alarmının yetersizliğinin de aralarında bulunduğu 8 eksikliğin tespitinin ardından otel tarafından verilen dilekçeyi onaylayarak denetimi iptal ettiren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ifadesinde o raporu hatırlamadığını söyledi. CHP'li başkan Tanju Özcan'ın kuzeni olan Başkan Yardımcısı Gülener "Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili müdür yani itfaiye müdürü bana bu konuyu anlattı. Ben de yapmamız gereken nedir dedim. O da dilekçeyi iptal edebileceklerini söyledi. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile bu konuda telefonla görüşme yaptım. Bir evrakı olduğunu, evraka bakabilir misiniz dedi. Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamıyorum" dedi.



TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

DENETİM FİRMASI YETKİLİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi. Ali A. İstanbul'da gözaltına alındı. Grand Kartal'ın kardeş oteli Gazelle'nin müdürü Ali Demir de tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun da tutuklanmıştı. Öte yandan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak küfreden 3 genç de gözaltına alındı. Dilan DUMANOĞLU-Tolga YANIK/SABAH