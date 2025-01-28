Manisa Şehir Hastanesi 6 yılda sağlıkta çığır açtı: Bölgenın sağlık üssü oldu

Manisa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim ve sevdam' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında 30 Ekim 2018'de 235 milyon euro'luk yatırımla hizmete alındı. 6 yıl önce hizmete alınan Manisa Şehir Hastanesi, kısa sürede bölgenin sağlık üssü oldu. Manisa Şehir Hastanesi, son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve gelişmiş sağlık hizmetleriyle sadece Ege Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin sağlık alanındaki öncü kuruluşlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.

TİTİZ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Bu başarının ardında, hastanenin yönetim kadrosunun titiz ve özverili çalışmaları büyük önem taşıyor. Başhekim Uzman Doktor Serkan Saka, yönetimde sergilediği liderlikle sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı amaçlıyor. Dr. Saka'nın öncülüğünde, hastane genelinde hasta memnuniyeti ve güvenini ön planda tutan bir yaklaşım benimseniyor. Manisa Şehir Hastanesi'nin özellikle dikkat çeken bölümlerinden biri Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü. Bölüm, ülke genelinde tanınmış bir uzman olan Doçent Doktor Ülkün Ünlü Ünsal tarafından yönetiliyor. Dr. Ünsal'ın başarılı operasyonları ve deneyimi sayesinde, hastalar yalnızca Manisa ve Ege Bölgesi'nden değil, Türkiye'nin dört bir yanından bu bölüme yöneliyor. Beyin tümörleri, omurga hastalıkları, sinir sıkışmaları ve travmatik beyin yaralanmaları gibi birçok kompleks vakada başarılı sonuçlar elde eden ekip, hastaların güvenle tercih ettiği bir adres haline geldi.