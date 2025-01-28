MHP Lideri Bahçeli: Yangın faciasının sorumluları hesap verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında TV ekranlarından, radyo kanallarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir.

Türkiye büyük bir felaket ile sarsıldı. Grand Kartal oteli yangınında 8 aile yok olmuş kimin umurunda. 36 çocuğumuz hayatını kaybetmiş kimin önceliğinde. Allah için birisi söylesin, geçen haftadan beri süre gelen tartışmadan bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlıktan bu kadar uzaklaştık.

78 vatan evladımızın hesabını kim ya da kimler verecek.

Grand Kartal otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Henüz yanmış insanlar otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp narsistlik yaptılar.

Grand Kartal otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Otel sahibinden il özel idaresine, ve ilgili bakanlığa kadar ya kurumsal ya kişisel olarak tek tek versinler. Beni ilgilendirmiyor demek ahlaki sorumluluk ilgisini çiğnemek demektir.

FİLİSTİN'DE TEMENNİMİZ 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM

Filistin'de temennimiz, iki devletli çözüm ile kalıcı barışın tesis edilmesidir. Gazzelileri sürgün planı sakıncalıdır.