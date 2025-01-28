Sanal kumar belasının kökünü kazıyacağız

Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık. İktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerindeki baskıyı sona erdirdik. Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Gençler için özgür Türkiye'yi inşa ediyoruz.Seçimlerde sözünü verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu uygulamasını tüm şehirlere yaygınlaştırdık. Söz konusu uygulamayla yuva kuracak gençlere 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunduk. Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız.Bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik Fetih'i baştacı eden bayrağına âşık, vatanına âşık, istiklaline ve istikbaline âşık milli bir gençliktir.Yerlive milli teknoloji hamlesi TEKONOFEST'i hayata geçirerek, lise ve üniversite çağındaki gençleri yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ettik. Savunma sanayiindeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan genç mühendisleri gördükçe göğsüm kabarıyor. Türk savunma sanayii, sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum.Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla, kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Terör baronları için yolun sonu göründü.Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Sizler ezilenlerin kurtuluş umudu, hür dünyanın gür sesisiniz. Sizler sadece Türkiye'nin geleceği değil, zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Sevgili gençler; işte sizin yolunuz, gayeniz, hedefiniz, ufkunuz budur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen, kardeşlik hamuru ile yoğuran ediplerimizin, âlimlerimizin, ariflerimizin ufkudur. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Mehmet Akif'in, 'Asım'ın Nesli' hayali sizde tecelli ediyor.3 ay önce geçirdiği trafk kazasında ağır yaralanan AK Parti 24. dönem Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Abdulkerim Gök'ün kızı, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök, kongreye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Gök'e, Erdoğan yardım etti.Başkan Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri kabul etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.