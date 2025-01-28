Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 28.1.2025 12:18 Son Güncelleme: 28.1.2025 12:22

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" notunu düştüğü paylaşımında şunları kaydetti:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!
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