Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli
Giriş Tarihi: 28.1.2025 14:31

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına da değinen Kurtulmuş, 'Kimlerin kusur, hatası varsa ortaya çıkarılmalı. Adalet tesis etmek için kim sorumlu ise hesap vermeli. Bu tür olaylar karşısında cezasızlık algısı ortadan kaldırılması şarttır. Bolu Kartalkaya bir ders çıkarılması gerekli olduğu kanaatindeyim.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Kimlerin kusur, hatası varsa ortaya çıkarılmalı. Adalet tesis etmek için kim sorumlu ise hesap vermeli. Bu tür olaylar karşısında cezasızlık algısı ortadan kaldırılması şarttır. Bolu Kartalkaya ile bir ders çıkarılması gerekli olduğu kanaatindeyim. Herkes üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirse bu tür olaylarla karşılaşmamamız mümkün olabilirdi.

'HİÇBİR DETAY GÖLGEDE KALMAYACAK'

Önergede çok titiz bir çalışma yapılacak. TBMM'de rapor en kısa sürede hazırlanarak katkı sağlayacak. Hiçbir detay gölgede kalmayacak. 78 canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm sorumlular mahkemeler önünde hesabını vermeli
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