Haberler Gündem Haberleri Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!
Giriş Tarihi: 28.1.2025 18:44

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısının ikincisi 29 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!

Toplantıya, üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Ticaret/Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları katılacaktır. Söz konusu mekanizma, üç kardeş ülkenin dış politika, ticaret ve bağlantısallık konularındaki iş birliği ve eşgüdümünü artırmayı, ayrıca, Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!
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