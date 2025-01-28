Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!

Toplantıya, üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Ticaret/Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları katılacaktır. Söz konusu mekanizma, üç kardeş ülkenin dış politika, ticaret ve bağlantısallık konularındaki iş birliği ve eşgüdümünü artırmayı, ayrıca, Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir.
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan Üçlü Toplantısı Hk. https://t.co/7ugDCwWoYb pic.twitter.com/tQOJfFtcUV— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 28, 2025