Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü mekanizma toplantısı!

Toplantıya, üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Ticaret/Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları katılacaktır. Söz konusu mekanizma, üç kardeş ülkenin dış politika, ticaret ve bağlantısallık konularındaki iş birliği ve eşgüdümünü artırmayı, ayrıca, Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir.