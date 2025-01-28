Yangının sorumluları cezasını çekecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu:Bolu'daki yangın faciasında sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi.Yüksekova'da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir.Esir takaslarında da İsraillilerin kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkı net bir şekilde göstermektedir.