7 ilde FETÖ’ye operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün mali organizasyonlarından biri olan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Son operasyonda İzmir'de gözaltına alınan Erdal Babadağ'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da operasyonla gözaltına alındığı, itirafçı olarak "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalandığı ve serbest kaldığı ifade edildi. Babadağ'ın serbest kaldıktan sonra FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiği tespit edilince gözaltına alındığı belirtildi.