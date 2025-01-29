Haberler Gündem Haberleri 78 kişi hastanede faciada hayatını kaybetmişti: Hastanede tedavisi devam eden sadece 2 kişi kaldı
Giriş Tarihi: 29.1.2025 12:04

78 kişi hastanede faciada hayatını kaybetmişti: Hastanede tedavisi devam eden sadece 2 kişi kaldı

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında hastanede tedavisi devam eden 51 yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi taburcu oldu. Bolu İzzet Baysal eğitim ve araştırma hastanesinde tedavisi devam sadece 2 kişi kaldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi altında olan 2 yaralının durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
78 kişi hastanede faciada hayatını kaybetmişti: Hastanede tedavisi devam eden sadece 2 kişi kaldı

21 ocakta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal otelde meydana gelen yangın faciasında 78 can hayatını kaybetti. 51 kişinin yaralandığı olayda 48 kişi taburcu olurken ağır yaralanan 1 kişi kurtarılamadı

8 GÜNDÜR TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Ölüm otelinde meydana gelen facia sonrası Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Yasemin Ertük (51) ve Çağlar Konukman (42)'ın hastanede tedavisi devam ediyor. 8 gündür tedavi altında olan yaralıların durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

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78 kişi hastanede faciada hayatını kaybetmişti: Hastanede tedavisi devam eden sadece 2 kişi kaldı
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