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Giriş Tarihi: 29.1.2025 19:25 Son Güncelleme: 29.1.2025 19:26

Almanya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ziyaret gerçekleştirilecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

AA
Almanya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ziyaret gerçekleştirilecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Steinmeier 5 Şubat'ta Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti. Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan ziyaretinin aslında Kasım 2024'de yapılmasının planladığı ancak Almanya'da koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığı öğrenildi. Steinmeier'in ziyareti kapsamında Ürdün'de konuşlu Alman askerlerini de ziyaret edeceği kaydedildi.

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Almanya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ziyaret gerçekleştirilecek
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