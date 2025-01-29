Bakan Tunç’tan Bolu’daki otel yangınına ilişkin açıklama: Bu faciaya neden olanlar hesap verecek

"SORUMLULAR KİMSE YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın sonrası yaptığı açıklamaları esefle karşıladığının altını çizen Tunç,"Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Büyük bir facia. Milletçe derinden sarsıldık. Bu acının üzerine polemik yapmak, gerçekten çok çirkin. 'Burada sorumlular kimse, bu faciaya neden olanlar kimse, ucu nereye dokunursa dokunsun, yargı önünde hesap verecek' diyoruz. Onlar ise 'ucu bize dokunmasın' diyor. Arada böyle bir fark var." ifadelerine yer verdi.

Tunç, olaya ilişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) 7 akademisyen ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden bir idare hukuku profesörünün görevlendirildiğini dile getirerek, yönetmelik, mevzuat ve kanunların belli olduğunu, olayda kimin ihmali varsa yargının değerlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin bu konudaki en yetkin akademisyenlerinin, İTÜ Afet Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Kimya Mühendisliği Fakültesindeki uzmanların yerinde incelemelerini tamamladığını anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bilgi, belgeler, bütün dijital materyaller kendilerine takdim edildi. Savcılık makamına raporlarını ulaştırdıklarında tüm gerçek ortaya çıkacaktır. Burada makamı ne olursa olsun, hangi kurum olursa olsun, burada gerek sivil, gerek kamu görevlisi bu konuda soruşturma izni talepleri de savcılık tarafından gerçekleştiriliyor, soruşturma genişletilerek devam ediliyor. Burada 78 canımızı kaybettik, acısı yüreğimizde yanıyor. Ailelerin acısı çok taze. Dayanılır gibi değil. Hep beraber Bolu'ya gittik. O acıyı birlikte yaşadık. Dolayısıyla bu acıyı milletimize yaşatanlar, kimse, hangi makamdaysa, hesabını yargı huzurunda verecek."

"BURADA KİMLER SORUMLUYSA HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Bakan Tunç, bundan hiç kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurgulayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Rapor üzerine yaptığı açıklamaları farklı şekilde değerlendirenlerin olduğunun altını çizen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcılık makamına ibraz edilmemiş, imzasız bir metnin hukuki bir değeri olmaz. O yüzden 'korsan' ifadesini kullandım. Onun eline onu kim tutuşturmuşsa, savcılığa vereceğine, gidip oraya vermişse onun hukuki bir değeri olmaz. Konunun uzmanları, teknik detayları en ince ayrıntısına kadar inceleyecekler. Burada kimler sorumluysa hep beraber göreceğiz. Yargı, şeffaf şekilde işleyecek. Zaten rapor ortaya çıktığında kimin hangi yönetmelik, mevzuat gereğince hangi fiillerde ihmali olduğu tüm detayıyla kamuoyuyla paylaşılmış olacak."