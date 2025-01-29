Bakan Yerlikaya açıkladı: 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç Kurulu 2025 toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küresel göç sorununun her geçen yıl derinleştiğini vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde attığı stratejik adımları anlattı.

DÜNYA ÇAPINDA GÖÇ KRİZİ

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen bulunuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise 122 milyondan fazla insanın savaş, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edildiğini bildiriyor. Bakan Yerlikaya, bu rakamların dünya nüfusunun yüzde 1,5'inin yurtsuz kaldığını gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE: GÖÇ YÖNETİMİNDE MODEL ÜLKE

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde dünya çapında örnek gösterilen bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'de toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal yabancı bulunuyor. Bunlardan 2 milyon 865 bin 430 Suriyeli, 1 milyon 66 bin 13 ikamet izni sahibi, 190 bin 220 uluslararası koruma altındaki kişi olduğu açıklandı. Yerlikaya, Türkiye'nin insan haklarına saygılı ve kamu düzenini ön planda tutan bir göç politikası yürüttüğünü ifade etti.

SURİYE'DEKİ DÖNÜŞÜM VE GERİ DÖNÜŞLER

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çökmesiyle yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Yerlikaya, 9 Aralık'tan itibaren 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı. 2017'den bu yana geri dönen toplam Suriyeli sayısı ise 821 bin 579'a ulaştı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE REKOR SONUÇLAR

2024 yılında düzensiz göçle mücadelede önemli başarılar elde edildi: 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişi tutuklandı. Mobil Göç Araçları sayesinde kimlik kontrolleri hızlandı, düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 74,5'ten yüzde 2,8'e düştü.

YENİ TEKNOLOJİK VE YASAL ADIMLAR

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede teknolojik ve yasal düzenlemelerle süreci hızlandırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde kayıt dışı istihdamın önüne geçildi. Ayrıca, nitelikli iş gücü için "Tech Visa" ve "Dijital Göçebe Vizesi" uygulamalarının başlatıldığı duyuruldu. Bakan Yerlikaya, "Türkiye artık düzensiz göç rotası olmaktan çıkmıştır. Göç yönetiminde proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.