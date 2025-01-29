Barış Pehlivan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Ses kaydını o aldı

Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI
Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Askeve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.
TOPU KANAL YÖNETİCİSİNE ATTI
Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Barış Pehlivan'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen bilirkişiyi aradığını belirten Pehlivan, "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.
"YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
Pehlivan, konuşma esnasında Kürşat Oğuz'un kayıt altına aldığını gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum" şeklinde savunmada bulunarak suçlamaları reddetti.