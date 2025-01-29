Haberler Gündem Haberleri Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 29.1.2025 10:16

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Pehlivan, Asker ve Selek'in İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği açıklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

Dün Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI

Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan ve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan Pehlivan, Asker ve Selek adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA