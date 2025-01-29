Bilirkişi soruşturmasında Seda Selek’in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI

Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'e Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

"BARIŞ PEHLİVAN'IN PAYLAŞTIĞI SES KAYDI"

Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Seda Selek'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Seda Selek, "Şu anda yayını tekrardan izlemediğim için konuklarla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine çözümleme tutanağında da görüldüğü üzere 'Barış Pehlivan evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum. Bir dinleyelim' dedim ve bu ses kaydı yayına verildi" şeklinde konuştu.

REJİDEN GELEN BİLGİ

Kendisine bu kaydın Barış Pehlivan'ın yaptığı ve paylaştığı yönündeki bilgi verildiğini, ancak rejiden kimin söylediğini hatırlamadığını belirten Selek, "Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek ifadesine son verdi.