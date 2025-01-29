’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturmasında yeni gelişme: Suat Toktaş tutuklandı

Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'e Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMAYA YENİ İSİMLER EKLENDİ

İfadeleri alınan Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Barış Pehlivan'ın ifadesinde geçen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Müdürü Kürşad Oğuz'un da aynı suça iştirak edildiği iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Oğuz ve Toktaş ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlan Barış Pehlivan, Halk TV kanal yöneticisi Kürşad Oğuz ve yayın yönetmeni Suat Toktaş "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BİR TUTUKLAMA İKİ ADLİ KONTROL

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklandı.