BMMYK Yüksek Komiseri Grandi’den Türkiye’ye övgü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BMMYK Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladı. Görüşmede, Türkiye'nin Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusunda yaptığı çalışmalar ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı. Bakan Yerlikaya, nazik ziyaretleri için Grandi ve heyetine teşekkür etti. Grandi, Türkiye'nin göç politikasına övgüde bulunarak, "Suriyelilerin gönüllü ve güvenli dönüşünü yerinde gördüm. Gerçekten çok ciddi bir iş başarılmış. Bu sistemin diğer ülkelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Filippo Grandi, Türkiye'nin göç politikasının çok iyi işlediğini belirterek, "Türkiye bu konuda takdire şayan işler çıkarıyor. Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer ülkeler de bu konuda adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriyelilere gösterilen misafirperverliğin önemini sık sık vurguluyor. Kendilerine ve Türk halkına minnettarım" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK İŞLER YAPIYOR"

Grandi, Türkiye'nin Suriye'de önemli insani yardım ve altyapı yatırımları yaptığını belirterek, "Bu çabalar takdir edilmeli ve desteklenmeli" dedi.

"GERİ DÖNÜŞLER HIZLANACAK"

Grandi, 8 Aralık'tan bu yana Türkiye'den Suriye'ye 80 bin kişinin döndüğünü belirterek, "Günlük 1500-2000 kişi dönüş yapıyor. Ramazan Bayramı ve okul döneminin sona ermesi süreci hızlandırabilir. Ancak ani bir göç dalgası beklemiyorum, çünkü Suriye'nin mevcut durumu bunu kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"800 BİN KİŞİ DÖNDÜ"

Grandi, son iki ayda 800 binden fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirterek, "Bu rakam hem ülke içinde evine dönenleri hem de komşu ülkelerden gelenleri kapsıyor. Ancak desteklerin sürmesi gerekiyor" dedi.

"SURİYE'DE POZİTİF MESAJLAR ALDIM"

Grandi, Suriye'deki yetkililerle yaptığı görüşmelerde olumlu mesajlar aldığını ifade ederek, "Durum hâlâ hassas, silahlanma seviyesi yüksek. Ancak istikrar için taahhütler verildi" dedi.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Grandi, uluslararası toplumu Suriye'ye daha fazla destek vermeye çağırarak, "Yaptırımları hafifletmeli, yatırım ve imar çalışmalarına hız kazandırmalıyız. Aksi takdirde zaman kaybederiz" dedi.