Cemil Tugay, 148 işçiyi kapı önüne koydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 148 İzenerji çalışanını kapı önüne koydu. İşten çıkarmalara gerekçe olarak geçtiğimiz hafta İzenerji işçilerinin maaşları geç yattığı için yaptığı iş bırakma eylemi gösterildi. İşten çıkarılan işçilerin eylemde disiplinsiz davranışlar sergilediği öne sürüldü.İztarım şirketi bünyesinde hizmet veren Bayındır Süt İşleme Tesisi ile Ödemiş'teki et entegre tesisinin kapısına önceki gün kilit vurup 200 çalışanı ücretsiz izne çıkaran Cemil Tugay dün de 148 İzenerji çalışanını işten çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde sendikanın iş bırakma eylemine katılan işçileri uyarmış, "Hukuksuz eylem yapanlarla ilgili idari işlem yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.Büyükşehir'e yakın kaynaklar sırada 100 işçinin daha olduğunu belirtti.