Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa’da Ersin Tatar ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin KKTC makamlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Yılmaz, "KKTC'nin huzuru, refahı ve kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile az evvel gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde ikili ilişkilerin birçok veçhesini ele aldık. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelişen işbirliği, 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları' çerçevesinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu kapsamda sağlanan desteklerle yürütülen projeler, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir" diye konuştu.

"KKTC'NİN MÜREFFEH GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası alanda çıkarılan tüm engellere rağmen KKTC'nin Türkiye'nin de desteğiyle kalkınmasını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Türkiye ve KKTC makamları arasındaki iş birliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC'nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir. KKTC'nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır. Milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine güç vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesine Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada'daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir. Bu nedenle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Çünkü bu vizyon, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve Ada'daki gerçeklikler üzerine inşa edilmiştir. Kıbrıs Adası'nda çözümün sadece KKTC'nin değil, tüm Ada'nın ve bölgenin kalkınmasına kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.