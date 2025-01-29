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Giriş Tarihi: 29.1.2025

DEAŞ’lı 100 şüpheli yakalandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
DEAŞ’lı 100 şüpheli yakalandı
'Terörü kaynağında yok etme' stratejisiyle terör odaklarına karşı mücadele emniyet, jandarma ve istihbarat birimleri tarafından kararlılıkla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından 24 ilde 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 100 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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DEAŞ’lı 100 şüpheli yakalandı
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