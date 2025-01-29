DEM Partili belediye başkanına terör suçundan 6 yıl hapis

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, "örgüt üyesi" olmak suçlaması ile yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a, Jin Neşe Haber Ajansı'nda gazetecilik yaptığı dönemde bir haber nedeniyle dava açılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'inci celsesinde, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek, sanık Sofya Alağaş hakkında "örgüt üyeliği" suçundan ceza istedi. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın adli kontrol şartları çerçevesinde, yurtdışına çıkış yasağının sürmesini de kararlaştırdı.