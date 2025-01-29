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Giriş Tarihi: 29.1.2025 15:30

Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına yürütülen soruşturma kapsamında denetim firması yetkilisi Ali Ağaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimlerden Otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'unda aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen Ali Ağaoğlu'nun İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Ali Ağaoğlu Bolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ali Ağaoğlu çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı
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