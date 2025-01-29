Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimlerden Otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'unda aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen Ali Ağaoğlu'nun İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Ali Ağaoğlu Bolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ali Ağaoğlu çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.