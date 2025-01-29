Haberler Gündem Haberleri Facida yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı: Toplam gözaltı sayısı 28 kişi oldu
Giriş Tarihi: 29.1.2025 13:23

Facida yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı: Toplam gözaltı sayısı 28 kişi oldu

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. 19 kişinin tutuklu olduğu soruşturma dosyasında İsminin İ.E olduğu öğrenilen bir kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle dosyada şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısı 28'e yükseldi. 7 kişi için adli kontrol kararı verildiği soruşturma dosyasında 1 kişinin Jandarmada 1 kişinin de adliyede işlemleri devam ediyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Facida yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı: Toplam gözaltı sayısı 28 kişi oldu

78 kişinin hayatını kaybettiği bolu yangın faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi. İşletme sahibi Halit Ergül, Damadı Şirket Genel Müdürü Emir Aras ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun'unda aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmış. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi ise adli kontrol karırı ile serbest bırakılmıştı.

1 GÖZALTI DAHA

Son olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen FQC firmasının yetkilisi Ali Ağaoğlunun adlliyede işlemleri devam ederken İstanbul Edirne Gazelle otel kat görevlisi olan İ.E'ninde gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Facida yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı: Toplam gözaltı sayısı 28 kişi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA