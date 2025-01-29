Hatası olan arkadaşımız dahi olsa cezasını alacak

Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MKYK üyelerine Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia ile ilgili net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın MKYK üyelerine, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği ve bu konuda süren soruşturmaların hızla neticelendirileceğini söylediği öğrenildi. Toplantıda bulunan bakanların da konuya ilişkin sorulara cevap verdiği belirtilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da süreçle ilgili bilgi verdi.