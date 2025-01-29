İmamoğlu iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz gün basın açıklamasında bulunan İmamoğlu, bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu bu iki soruşturma kapsamında cuma günü İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verecek.stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında hedef haline getirdiği bilirkişi ile olan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda aldı ve daha sonra Halk TV'de yayınladı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Pehlivan, soruşturma kapsamında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alındı.Öte yandan, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.