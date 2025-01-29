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Giriş Tarihi: 29.1.2025 10:58

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi adliyeye sevk edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına yürütülen soruşturma kapsamında denetim firması yetkilisi Ali Ağaoğlu adliyeye sevk edildi. Ali Ağaoğlu’nun savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi adliyeye sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimlerden Otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'unda aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen Ali Ağaoğlu'nun İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Ali Ağaoğlu Bolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

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Kartalkaya otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi adliyeye sevk edildi
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