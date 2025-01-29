Koruyucu avukatlık dönemi geliyor

Yargı sisteminde yapılacak reformlar ile koruyucu avukatlık sistemine geçilecek. Tapudaki bazı işlemler, ticari anlaşmalar avukatlar olmadan yapılamayacak. Böylece hem vatandaş korunacak hem de yargının yükü hafifletilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Türkiye "koruyucu avukatlık" sistemine geçecek. İşte detaylar:Belgede savunmaya özel bir yer ayrıldı. Yeni dönemde hedef Avukatlık Kanunu, yargı hizmetlerinin etkinliği ve savunmanın güçlendirilmesi olarak belirlendi.Yeni süreçte koruyucu hukuk uygulamalarına ağırlık verilecek. Bu kapsamda avukatlar devreye sokulacak. Tapudaki bazı işlemler, bazı sözleşme ve anlaşmalar, ticari işlemler avukat gözetiminde yapılacak. Böylece en tartışmalı konularda taraflar arasındaki ihtilaflar azaltılmış olacak. Bu durum yargının yükünü de hafifletecek.Şirket ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı da genişletilecek. Bu konuda bir çalışma yapılacak.Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerinin genişletilmesi sağlanacak.Avukat stajyerlerine staj başlangıç desteği sağlanacak. 6 aylık bir staj ücreti ödenmesi, bunun da devlet eliyle yapılması planlanıyor.Adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Gelir vergisi, stopaj, KDV gibi alanlarda indirim bekleniyor.Bağlı çalışan avukatlar için mesleğin niteliğine uygun bir ücret rejimi oluşturulacak. Maaş için bir alt sınır belirlenmesi planlanıyor. Hiç kimse açıklanan bu rakımın altında ücrete avukat çalıştıramayacak. Özellikle yeni mezun olan avukatların çok düşük ücretlerle çalıştırıldıkları biliniyor. Uygulama bunun önüne geçmeyi hedefliyor.