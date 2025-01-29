Sahte dekont davasına ek mütalaa

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına ilişkin dava görülmeye devam edildi. Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, önceki mütalaaya ek olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'e karşı olan hakaret suçunun, görevinden dolayı kamu görevlisine karşı gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşünü dosyaya sundu. Müşteki avukatları beyanlarını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Seyfullah Tufan hasta olduğu mazeretiyle mahkemeye yazılı beyanda bulundu. Tutuksuz sanık Turan "Çok hastayım, yazılı beyanda bulundum fakat birkaç konuya değineceğim. Fırat isimli şahsa ait paylaşım benim tarafımdan yeniden paylaşıldı. Açıklamalar bana ait değildir. İddia makamı benim tarafımdan yapıldığını iddia etti. Bu doğru değil. Paylaşımda kişisel hiçbir bilgi görünmemektedir. Haliyle kişisel verileri ihlal gibi bir durum yoktur. Ben Fırat isimli şahısın paylaşımını yeniden paylaştım diye buradayım. Neden Fırat isimli kişi bu davadan yargılanmıyor? Üstüme atılan tüm suçlardan beraatimi ve lehime olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuksuz sanık Gülsün Ağacık ise beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek lehine olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatları ek mütalaaya karşı esas hakkında savunmalarını sunmak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, ek mütalaaya karşı savunmalarını sunmak için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.