Siirt Belediye Başkanlığı’na Vali Kızılkaya atandı

DEM Parti Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davada mahkum edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Alağaş, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI



Mahkemenin verdiği hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı, Alağaş'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Kararın, Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde alındığı belirtildi.

SİİRT VALİSİ KIZILKAYA BAŞKANLIK GÖREVİNE GETİRİLDİ



Görevden uzaklaştırma kararının ardından, Siirt Belediye Başkanlığı'na vekaleten Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya atandı. Yeni görevlendirme, belediye hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerçekleştirildi.