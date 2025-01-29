Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti
Giriş Tarihi: 29.1.2025 17:43 Son Güncelleme: 29.1.2025 18:00

Son dakika: Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etti.

Son dakika: Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti
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